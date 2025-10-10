LPI-J: Kennzeichen entwendet
Weimar (ots)
Von einem in der Schloßgasse abgestellten Pkw wurde in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag die hintere Kennzeichentafel entwendet. Der Versuch es mit der vorderen Tafel gleich zu tun, scheiterte offenbar. Hier waren lediglich Spuren eines Werkzeuges zu erkennen. Personen, die dahingehend verdächtige Beobachtungen an einem Mercedes Vito mit Weimarer Städtekennung am Kennzeichen gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell