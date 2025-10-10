LPI-J: Polizei - Präventionskampagne in Apolda und Bad Suöza
Apolda (ots)
Anlässlich der bundesweiten Präventionskampagne zur Sensibilisierung älterer Menschen gegen Taschendiebstahl und Diebstahl in Supermärkten sind die letzten Tage Polizisten der PI Apolda auf die Straße und in den Dialog mit den Bürgern gegangen. An verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten in Apolda und in Bad Sulza wurden gezielt ältere Personen angesprochen, Aufklärungsgespräche geführt und Aufklärungsmaterial verteilt. Es wurde auch die Gelegenheit genutzt über andere Betrugsarten, wie z.B. den Enkeltrick, falsche Polizisten und Schockanrufe aufzuklären und zu beraten.
