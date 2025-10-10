PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Räume durchwühlt in Imbissladen

Jena (ots)

Am Donnerstagmorgen erhielt die Polizei Jena die Mitteilung über einen Einbruch in ein Imbissgeschäft in Drackendorf. Dabei verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu dem Geschäft, indem dieser die Glasschiebetür des Hauptzuganges mit einem unbekannten Werkzeug beschädigte. Die Räumlichkeiten des Geschäftes durchwühlte er fortfolgend. Entwendet wurde hierbei jedoch nichts. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Durch die Polizei Jena erfolgte vor Ort eine Anzeigenaufnahme mit entsprechender Spurensicherung. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von circa 10.000,00 Euro. Die Tat soll sich im Zeitraum vom 09.10.2025, 00:51 Uhr - 01:12 Uhr ereignet haben. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

