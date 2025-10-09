Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Buchhandlung

Weimar (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde in eine Buchhandlung in der Weimarer Innenstadt eingebrochen. Durch ein Fenster gelangten der oder die Täter ins Innere des Ladens. Warum ausgerechnet eine Buchhandlung in den Fokus der oder des Einbrechers geriet, ist nicht bekannt. Der Laden wurde offensichtlich durchsucht; was man aber erwartete zu finden, ist nicht bekannt. Bücher zählten nach ersten Erkenntnissen jedenfalls nicht zum Beutegut. Konkrete Hinweise zur Tat selbst oder zu möglichen tatverdächtigen Personen gibt es gegenwärtig nicht.

