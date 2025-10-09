Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gas mit Bremse verwechselt

Weimar (ots)

Als sie gestern Nachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Bad Berka im Begriff war auszuparken, verwechselte eine 61-jährige Frau Gas mit Bremse. In der Folge schoss ihr Wagen über die Begrenzung des Parkplatzes hinaus in einen angrenzenden Straßengraben. Hier kam der Skoda mit augenscheinlich nur kleineren Blessuren zum Stehen. Auch die Lenkerin dessen kam mit dem Schrecken davon.

