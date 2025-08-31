Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 61- Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Saalfeld B85 (ots)

Am 30.08.25 kam es gegen 10:45 Uhr zwischen Saalfeld und Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin kam aus bisher ungeklärter Ursache auf Höhe Abzweig Aue am Berg von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Infolgedessen kollidierte das Fahrzeug seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw. Die Frau erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen und konnte das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen. Da ihr Pkw jedoch nicht mehr fahrbereit war, kam es aufgrund der Bergungsmaßnahmen zu spürbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

