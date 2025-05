Polizei Hamburg

POL-HH: 250506-5. Hinweise der Polizei Hamburg zum kommenden Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit: Mittwoch, 07.05.2025 - Montag, 12.05.2025 Ort: Hamburger Stadtgebiet

In diesem Jahr findet der 836. Hafengeburtstag statt, zu dem zahlreiche Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Auf der Veranstaltungsfläche zwischen dem Hamburger Fischmarkt und der Elbphilharmonie sowie auf der Elbe werden zahlreiche Attraktionen geboten.

Hierfür werden an Land bereits ab Mittwochmorgen mehrere Straßensperrungen und Umleitungen am und im Umfeld des Hafengeburtstages eingerichtet. Nähere Informationen hierzu siehe: https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auch auf die in diesem Jahr erneut geltende Drohnenflugverbotszone für das Veranstaltungsgebiet hin. Darüber hinaus ist zu diesem polizeilichen Einsatzraum ein seitlicher Abstand von 100 Metern einzuhalten. Details sind unter https://www.polizei.hamburg/-drohnenflugverbotszone-09-05-11-05-2024-864486 zu finden.

Weiterhin gilt für den diesjährigen Hafengeburtstag ein Waffenverbot auf dem Veranstaltungsgelände sowie im öffentlichen Personen- und Nahverkehr (ÖPNV) und dementsprechend auch für die An- und Abreise zur Veranstaltung. Siehe hierzu: https://www.hamburg.de/tourismus/hamburger-hafen/hafengeburtstag-hamburg/gut-zu-wissen/waffenverbot-1021066

Weitere Informationen zum 836. Hafengeburtstag sind unter https://www.hamburg.de/tourismus/hamburger-hafen/hafengeburtstag-hamburg zu finden.

Darüber hinaus werden auch an diesem Wochenende überwiegend im Innenstadtbereich wieder Demonstrationen durchgeführt, welche zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen führen können. Die größte der angemeldeten Versammlungen findet am Sonntag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr von der Reeperbahn bis zum Rathausmarkt statt. Der Veranstalter erwartet 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Am Samstagnachmittag ist zudem ein Fahrradaufzug, beginnend am Tschaikowskyplatz (Stadtteil St. Pauli), angemeldet, zu dem der Anmelder 500 Personen erwartet. Der Aufzug soll gegen 16:00 Uhr im Bullerdeich (Stadtteil Hammerbrook) enden.

Zusätzlich spielt der Hamburger Sportverein am Samstagabend gegen den SSV Ulm 1846 sein letztes Heimspiel in dieser Saison. Zudem findet in der angrenzenden Barclays Arena eine Parallelveranstaltung mit mehreren tausend Teilnehmenden statt. Auch hierfür ist mit verstärkten An- und Abreiseverkehren zu rechnen.

Besucherinnen und Besuchern des Hamburger Stadtgebiets wird im Zusammenhang mit den zuvor aufgeführten Veranstaltungen empfohlen, auf schienengebundene Verkehrsmittel zurückzugreifen.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell