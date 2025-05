Polizei Hamburg

POL-HH: 250506-3. Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Billstedt

Tatzeit: 02.05.2025, 01:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Schleemer Park, Grünfläche in Höhe des Kaspar-Siemers-Stieg

Nachdem in der Nacht zu Freitag zwei 24 und 25 Jahre alte Männer am Rande des Schleemer Parks durch Schüsse verletzt worden sind, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge hatten sich der 24- und der 25-Jährige auf der Grünfläche aufgehalten, als dort im weiteren Verlauf eine ihnen nicht bekannte Männergruppe auftauchte. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten beide Seiten in Streit. In dessen Verlauf soll aus der Gruppe heraus eine männliche Person eine schwarze Schusswaffe gezogen, auf die Männer geschossen und diese hierdurch verletzt haben. Anschließend flüchtete die Gruppierung, zu der keine konkrete Personenanzahl bekannt ist, in unbekannte Richtung.

Die beiden Geschädigten begaben sich anschließend eigenständig zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 24-Jährige musste operiert und stationär aufgenommen werden, sein Bekannter konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung verlassen. Für beide bestand nach Angaben der Ärzte zu keiner Zeit Lebensgefahr.

Nach dem Bekanntwerden führte der Kriminaldauerdienst (LKA 26) die ersten Ermittlungen, welche mittlerweile durch die Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft übernommen wurden.

In diesem Zusammenhang bitten die Strafverfolgungsbehörden Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem circa 25 Jahre alten, etwa 180 cm großen, schlanken/dünnen Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem Vollbart geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

