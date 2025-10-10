LPI-J: Einbruch auf Baustelle
Jena (ots)
Im Zeitraum vom 08.10.2025, 16:00 Uhr bis 09.10.2025, 08:30 Uhr kam es auf einer Baustelle in Jena-Winzerla zu einem Einbruch. Dabei hebelten unbekannte Täter eine Kellerbox auf mittels Hebelwerkzeug. Nachdem diese sich Zutritt verschafft haben, entwendeten sie Werkzeuge im Wert von circa 1.000,00 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.
