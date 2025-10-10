PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch auf Baustelle

Jena (ots)

Im Zeitraum vom 08.10.2025, 16:00 Uhr bis 09.10.2025, 08:30 Uhr kam es auf einer Baustelle in Jena-Winzerla zu einem Einbruch. Dabei hebelten unbekannte Täter eine Kellerbox auf mittels Hebelwerkzeug. Nachdem diese sich Zutritt verschafft haben, entwendeten sie Werkzeuge im Wert von circa 1.000,00 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

