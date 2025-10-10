LPI-J: Körperverletzung beobachtet
Jena (ots)
Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr beobachtete ein Bürger auf dem Markt in Kahla die körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort konnten die beiden Streithähne nicht mehr festgestellt werden. Daher sucht die Polzei die Beteiligten dieser Auseinandersetzungen oder Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Tel.: 0361574356210 entgegen.
