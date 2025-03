Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrern im Bereich Goethepark - Beteiligter Fahrradfahrer gesucht

Landau (ots)

Am 10.03.2025 befuhr gegen 19 Uhr ein 77-jähriger Fahrradfahrer die Fußgängerfurt vom Westbahnhof kommend in Richtung Goethepark. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines weiteren Fahrradfahrers, welcher die Annweilerstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich der 77-Jährige und musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die Personalien des anderen Fahrradfahrers sind bisher unbekannt, da sie durch die Frau des 77-Jährigen nicht notiert wurden. Dieser wird daher gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

