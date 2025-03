Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 66-Jährigem

Rheinzabern (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 09.03.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5986699

Der am 09.03.2025 als vermisst gemeldete 66-Jährige konnte am Montag, den 10.03.2025, wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell