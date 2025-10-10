LPI-J: Beim Pelzverkauf draufgezahlt
Jena (ots)
Am Donnerstag bestellte sich ein 53jähriger Mann in Hermsdorf Pelzankäufer aus einer Zeitungsannonce ins Haus. Diesen bot er drei Pelze aus dem Nachlass seiner Großmutter an. Doch anstatt einen großen Gewinn zu erziehlen, fiel er auf die Betrugsmasche der beiden Ankäufer rein. Denn zu den drei Pelzen händigte er dem Betrugsduo ca. 200 Gramm Goldschmuck aus und erzielte nicht einmal 1000 Euro. Der vorsichtig geschätze Wert der Schmuckstücke betrug hierbei bereits ca. 12.000 Euro.
