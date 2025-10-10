LPI-J: Fahrradteile entwendet
Weimar (ots)
Am Mittwoch stellte ein 42-Jähriger sein Fahrrad am Weimarer Bahnhof ab. Als er am Donnerstagmorgen zurückkam, musste er feststellen, dass sein Rad nicht mehr als solches zu nutzen war. Ein Unbekannter hat sich daran zu schaffen gemacht. Das komplette Hinterrad und diverse Anbauteile wurden entwendet. Hinweise zu dem Dieb gibt es nicht.
