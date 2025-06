Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Brand in der Küche.

Lippe (ots)

In der Rintelner Straße brannte es am Montagmittag (16.06.2025) gegen 13.40 Uhr in einer Obergeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das sich in einer Küche ausgebreitet hatte. Eine 36-jährige Anwohnerin erlitt leichte Verletzungen, als die versuchte den Brand selbst zu löschen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Wohnung ist durch den Brand unbewohnbar, so dass die betroffenen Anwohner durch das Ordnungsamt Kalletal anderweitig untergebracht wurden. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand auf dem Herd entstanden sein. Die Rintelner Straße blieb für die Dauer der Löscharbeiten bis 15.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell