Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (18.06.2025) um 22:15 Uhr kam es in der Krumme Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Junge mit einem E-Scooter stürzte. Der Fahrer, der unter Alkoholeinfluss stand, fuhr mit einer weiteren 15-jährigen Mitfahrerin und geriet ins Wanken. Die Mitfahrerin wurde leicht verletzt und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer entfernte sich nach dem Sturz von der Unfallstelle, konnte jedoch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme zur Polizeiwache Detmold gebracht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell