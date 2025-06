POL-LIP: Bad Salzuflen-Ehrsen-Breden. Klinkersteine auf Fahrbahn - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Lippe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.06.2025, 21:30 Uhr bis 18.06.2025, 09:00 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Eiscafé in der Kramerstraße ein. Sie öffnete gewaltsam eine Tür und entwendeten Bargeld aus der Registrierkasse sowie Kellnergeldbörsen. Zeugen, die Informationen zu dem Vorfall haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) ...

