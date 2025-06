Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Fußgängerzone.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (19.06.2025) gegen 20:50 Uhr kam es in der Fußgängerzone, Lange Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23-jähriger Mann aus Detmold war mit einem Ninebot E-Scooter unterwegs, als er beim Abbiegen eine 55-jährige Frau aus Hamm erfasste, weil er nach eigenen Angaben einem Radfahrer ausweichen musste. Die Frau wurde leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer gab an, dass der unbekannte Radfahrer in Richtung Café Extrablatt weiterfuhr, ohne anzuhalten. Der Radfahrer wurde als circa 20 bis 25 Jahre alt, mit dunklen Haaren und einem weißen Pullover beschrieben. Die Fußgängerin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer haben, werden gebeten, sich unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat zu melden.

