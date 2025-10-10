LPI-J: Schmierereien
Weimar (ots)
Durch Unbekannte wurde eine Bank mit Hakenkreuzen beschmiert. Mittels grauen und schwarzen Stift wurden die verfassungswidrigen Symbole an einer Begegnungsstätte für Jugendliche im Ortsteil Schöndorf angebracht. Zu der Tat kam es im Verlauf der vergangenen Woche. Hinweise auf den Täter gibt es nicht.
