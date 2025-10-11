Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena 11.10.2025

Jena (ots)

Mit Schlagstock angegriffen

Am Samstagmorgen dem 11.10.2025 gegen 03:45 Uhr lief der 37-jährige Geschädigte mit einer weiteren männlichen Person auf dem Gehweg in der Gotthard-Neumann-Str. in Jena. In gleiche Richtung bewegt sich zur selben Zeit ein silber farbener Kleinwagen, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war. Aus dem PKW wurde durch den Geschädigten ein lauter Schrei "EY!" vernommen. Als der Mann darauf reagiert, hielt der PKW (Kennzeichenfragment "SHK-...) an und dessen Beifahrer stieg aus dem Auto aus. Anschließend begab sich die männliche Person zum Geschädigten und schlug diesen mit einem Schlagstock 2-3 Mal auf dessen Kopf. Der Geschädigt erlitt durch die Schläge eine Kopfplatzwunde und musste in die Zentrale Notaufnahme verbracht werden. In diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Wer hat etwas Tatrelevantes gesehen? Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben? Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

Versuchter PKW Diebstahl

In der Tatzeit vom Dienstag dem 07.10.25, 16:00 Uhr zum 08.10.25, 06:00 Uhr versuchten unbekannte Täter den PKW Mazda, CX-5 des Geschädigten zu entwenden. Das Fahrzeug mit einem Jenaer Kennzeichen war zur Tatzeit auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt und frei zugänglich. Der Diebstahl misslang. Als der Geschädigte sein Fahrzeug am Mittwochmorgen in Betrieb nehmen wollte, sprang dieses nicht mehr an. Die Überprüfung in der Fachwerkstatt kam zu dem Ergebnis, dass sich unbekannte Täter elektronischen Zugriff zum Fahrzeug verschafft hatten. Den Tätern ist es aber nicht gelungen, den Tatort mit dem Auto zu verlassen. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel.: 03641/81-0

