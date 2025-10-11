PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena 11.10.2025

Jena (ots)

Mit Schlagstock angegriffen

Am Samstagmorgen dem 11.10.2025 gegen 03:45 Uhr lief der 37-jährige Geschädigte mit einer weiteren männlichen Person auf dem Gehweg in der Gotthard-Neumann-Str. in Jena. In gleiche Richtung bewegt sich zur selben Zeit ein silber farbener Kleinwagen, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war. Aus dem PKW wurde durch den Geschädigten ein lauter Schrei "EY!" vernommen. Als der Mann darauf reagiert, hielt der PKW (Kennzeichenfragment "SHK-...) an und dessen Beifahrer stieg aus dem Auto aus. Anschließend begab sich die männliche Person zum Geschädigten und schlug diesen mit einem Schlagstock 2-3 Mal auf dessen Kopf. Der Geschädigt erlitt durch die Schläge eine Kopfplatzwunde und musste in die Zentrale Notaufnahme verbracht werden. In diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Wer hat etwas Tatrelevantes gesehen? Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben? Polizei Jena Tel.: 03641/81-0

Versuchter PKW Diebstahl

In der Tatzeit vom Dienstag dem 07.10.25, 16:00 Uhr zum 08.10.25, 06:00 Uhr versuchten unbekannte Täter den PKW Mazda, CX-5 des Geschädigten zu entwenden. Das Fahrzeug mit einem Jenaer Kennzeichen war zur Tatzeit auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt und frei zugänglich. Der Diebstahl misslang. Als der Geschädigte sein Fahrzeug am Mittwochmorgen in Betrieb nehmen wollte, sprang dieses nicht mehr an. Die Überprüfung in der Fachwerkstatt kam zu dem Ergebnis, dass sich unbekannte Täter elektronischen Zugriff zum Fahrzeug verschafft hatten. Den Tätern ist es aber nicht gelungen, den Tatort mit dem Auto zu verlassen. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel.: 03641/81-0

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 13:26

    LPI-J: Schmierereien

    Weimar (ots) - Durch Unbekannte wurde eine Bank mit Hakenkreuzen beschmiert. Mittels grauen und schwarzen Stift wurden die verfassungswidrigen Symbole an einer Begegnungsstätte für Jugendliche im Ortsteil Schöndorf angebracht. Zu der Tat kam es im Verlauf der vergangenen Woche. Hinweise auf den Täter gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:24

    LPI-J: Kennzeichen entwendet

    Weimar (ots) - Von einem in der Schloßgasse abgestellten Pkw wurde in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag die hintere Kennzeichentafel entwendet. Der Versuch es mit der vorderen Tafel gleich zu tun, scheiterte offenbar. Hier waren lediglich Spuren eines Werkzeuges zu erkennen. Personen, die dahingehend verdächtige Beobachtungen an einem Mercedes Vito mit Weimarer Städtekennung am Kennzeichen gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen. ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:24

    LPI-J: Fahrradteile entwendet

    Weimar (ots) - Am Mittwoch stellte ein 42-Jähriger sein Fahrrad am Weimarer Bahnhof ab. Als er am Donnerstagmorgen zurückkam, musste er feststellen, dass sein Rad nicht mehr als solches zu nutzen war. Ein Unbekannter hat sich daran zu schaffen gemacht. Das komplette Hinterrad und diverse Anbauteile wurden entwendet. Hinweise zu dem Dieb gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren