PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Apolda (ots)

Am 10.10.2025 ereignete sich gegen 14:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Heinrich- Heine- Straße und Erfurter Straße in Apolda. Hier befuhr der Fahrer eines Pkw Renault die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Erfurter Straße und wollte nach links, bei ausgeschalteter LZA und Regelung der Vorfahrt durch VZ, auf die Erfurter Straße abbiegen. Der Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr zur gleichen Zeit die Erfurter Straße aus Richtung An der Goethebrücke in Richtung Oberroßla. Der Fahrer des Renault übersah beim Abbiegen die vorfahrtberechtigten Pkw Mercedes und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 07:16

    LPI-J: Verletzter Paketzusteller

    Apolda (ots) - Am 10.10.2025 kam es im Bereich der Käthe-Kollwitz-Straße in Apolda zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw VW Crafter. Hierbei befuhr der 49jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug die Straße und versuchte hier an einer Haustür zu klingeln. Zu diesem Zweck streckte dieser seinen Arm aus der geöffneten Fahrzeugtür, wobei das Fahrzeug unbeabsichtigt rückwärts rollte. Hierbei wurde der Arm des Fahrers zwischen Fahrzeug und Hauswand eingeklemmt. Der Fahrer ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 07:56

    LPI-J: Medieninformation der LPI Jena 11.10.2025

    Jena (ots) - Mit Schlagstock angegriffen Am Samstagmorgen dem 11.10.2025 gegen 03:45 Uhr lief der 37-jährige Geschädigte mit einer weiteren männlichen Person auf dem Gehweg in der Gotthard-Neumann-Str. in Jena. In gleiche Richtung bewegt sich zur selben Zeit ein silber farbener Kleinwagen, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war. Aus dem PKW wurde durch den Geschädigten ein lauter Schrei "EY!" vernommen. Als ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:26

    LPI-J: Schmierereien

    Weimar (ots) - Durch Unbekannte wurde eine Bank mit Hakenkreuzen beschmiert. Mittels grauen und schwarzen Stift wurden die verfassungswidrigen Symbole an einer Begegnungsstätte für Jugendliche im Ortsteil Schöndorf angebracht. Zu der Tat kam es im Verlauf der vergangenen Woche. Hinweise auf den Täter gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren