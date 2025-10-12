Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Apolda (ots)

Am 10.10.2025 ereignete sich gegen 14:40 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Heinrich- Heine- Straße und Erfurter Straße in Apolda. Hier befuhr der Fahrer eines Pkw Renault die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Erfurter Straße und wollte nach links, bei ausgeschalteter LZA und Regelung der Vorfahrt durch VZ, auf die Erfurter Straße abbiegen. Der Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr zur gleichen Zeit die Erfurter Straße aus Richtung An der Goethebrücke in Richtung Oberroßla. Der Fahrer des Renault übersah beim Abbiegen die vorfahrtberechtigten Pkw Mercedes und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4500 Euro. Verletzt wurde niemand.

