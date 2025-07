Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Mehrere Sturmeinsätze im Gemeindegebiet Alpen

Alpen (ots)

Am heutigen frühen Abend zogen schwere Gewitter über den Kreis Wesel. Die Freiwillige Feuerwehr Alpen wurde insgesamt dreimal zur technischen Hilfeleistung alarmiert. Bei allen drei Einsätzen waren Bäume umgestürzt. Gegen 17:20 Uhr wurden die Einheiten Alpen und Veen zur Sonsbecker Straße alarmiert. Dort war ein Baum auf die Straße gestürzt. Kurze Zeit später gegen 17:38 Uhr fiel ein Baum an der Passenstraße auf eine Stromleitung. Gegen 19:07 Uhr wurde ein Baum gemeldet, der im Bereich des Bahnüberganges Hucker Straße auf die Schienen gefallen war. Die Bäume wurden mittels Kettensäge zerkleinert und an die Seite geräumt.

