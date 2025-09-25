Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Tote Katze in Garten aufgefunden

Coppenbrügge (ots)

Am Mittwoch (24.09.2025), gegen 15:41 Uhr, teilte ein Anwohner der Polizei Bad Münder mit, dass er eine leblose Katze in seinem Garten in der Osterstraße in Coppenbrügge festgestellt habe.

Er äußerte den Verdacht, dass das Tier eines unnatürlichen Todes gestorben ist.

Das Tier wurde daraufhin durch Einsatzkräfte in Augenschein genommen. In diesem Rahmen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Katze durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen ist.

Die Polizei Bad Münder hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Verursacher machen können oder verdächtige Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05042/50640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell