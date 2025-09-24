PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Täter entwenden Arbeitsgeräte von Baustelle

Aerzen (ots)

Zwischen Freitag (19.09.2025) gegen 14:15 Uhr und Montag (22.09.2025) gegen 06:15 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Straße "Blankschmiede" in Aerzen zu einem Diebstahl von Arbeitswerkzeugen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu der Baustelle. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Baucontainer und entwendeten diverse Arbeitswerkzeuge. Neben diesen Werkzeugen wurden auch eine Rüttelplatte sowie mehrere hundert Liter Diesel gestohlen.

Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass der oder die Täter zur Tatausführung ein Fahrzeug genutzt haben.

Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Bad Pyrmont sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern oder einem genutzten Fahrzeug machen können. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 11:06

    POL-HM: Frontalzusammenstoß: Pkw kollidiert mit Lkw

    Emmerthal (ots) - Am Dienstag (23.09.2025) kam es gegen 17:30 Uhr auf der Hagenohsener Straße in Emmerthal zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer frontal mit einem Lkw kollidierte. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr der 61 Jahre alte Fahrer eines Pkw Ford mit diesem die Landesstraße 424 von Tündern kommend in Richtung Hagenohsen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Bereich der dortigen ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:51

    POL-HM: Nach Auffinden von Leichenteilen: Polizeitaucher suchen erneut in Weser

    Hameln/ Ohr (ots) - Bereits am Freitag (04.07.2025) wurde im Bereich der Pfortmühle in Hameln ein skelettierter menschlicher Unterschenkel aufgefunden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6070070). Ein damals erfolgter Einsatz einer polizeilichen Tauchergruppe und eines Sonarbootes führte nicht zum Auffinden weiterer Leichenteile. Am Dienstag (19.08.2025) ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 11:15

    POL-HM: ROADPOL Safety Days in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

    Hameln (ots) - Im Rahmen des europaweiten Polizei-Netzwerkes ROADPOL fanden im Zeitraum von Montag (16.09.2025) bis Sonntag (22.09.2025) die "ROADPOL Safety Days" statt, an welchen sich auch die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden beteiligte. In diesem Aktionszeitraum sollen die Verkehrsteilnehmenden durch Kontroll- und Präventionsmaßnahmen besonders ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren