Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Täter entwenden Arbeitsgeräte von Baustelle

Aerzen (ots)

Zwischen Freitag (19.09.2025) gegen 14:15 Uhr und Montag (22.09.2025) gegen 06:15 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Straße "Blankschmiede" in Aerzen zu einem Diebstahl von Arbeitswerkzeugen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu der Baustelle. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Baucontainer und entwendeten diverse Arbeitswerkzeuge. Neben diesen Werkzeugen wurden auch eine Rüttelplatte sowie mehrere hundert Liter Diesel gestohlen.

Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass der oder die Täter zur Tatausführung ein Fahrzeug genutzt haben.

Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Bad Pyrmont sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern oder einem genutzten Fahrzeug machen können. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell