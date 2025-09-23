PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nach Auffinden von Leichenteilen: Polizeitaucher suchen erneut in Weser

Hameln/ Ohr (ots)

Bereits am Freitag (04.07.2025) wurde im Bereich der Pfortmühle in Hameln ein skelettierter menschlicher Unterschenkel aufgefunden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6070070). Ein damals erfolgter Einsatz einer polizeilichen Tauchergruppe und eines Sonarbootes führte nicht zum Auffinden weiterer Leichenteile.

Am Dienstag (19.08.2025) wurde am Weserufer im Bereich Ohr ein weiterer skelettierter menschlicher Unterschenkel aufgefunden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6100663). Auch zu diesem Zeitpunkt wurde bereits durch Feuerwehrtaucher aus Hameln der Bereich rund um die Fundstelle nach weiteren Leichenteilen abgesucht.

Der Suchradius wurde nun am Montag (22.09.2025) im Bereich Ohr ausgeweitet. Erneut waren Polizeitaucher im Einsatz. In diesem Fall suchten sie zwischen 09:00 Uhr ca. 14:00 Uhr die Weser ab. Ein Sonarboot unterstützte die Taucher. An drei markanten Stellen suchten diese nach weiteren möglichen Leichenteilen. Es wurden keine weiteren menschlichen Überreste gefunden.

Maßnahmen zur Identifizierung der Leichenteile sowie die Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats 1 der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden dauern an.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren