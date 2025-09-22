Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zwei verbotene Kraftfahrzeugrennen in Emmerthal - Zeuge auf Roller gesucht

Emmerthal (ots)

In der Nacht von Freitag (19.09.2025) auf Samstag (20.09.2025) stellten Kräfte der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden insgesamt zwei verbotene Kraftfahrzeugrennen mit jeweils mehreren beteiligten Pkw im Bereich Emmerthal fest.

Gegen 23:14 Uhr wurde die Besatzung eines zivilen Funkstreifenwagens beim Befahren der L 424 Ohsener Landstraße Höhe Tünderanger auf insgesamt fünf Pkw aufmerksam, welche hintereinander mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kirchohsen fuhren.

Die Polizisten wendeten und folgten den Fahrzeugen (4x BMW, 1x VW). Nach jetzigen Erkenntnissen lagen die gefahrenen Geschwindigkeiten im Rahmen der Verfolgung sowohl innerorts als auch außerorts deutlich oberhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten konnte der Streifenwagen erst in Emmerthal zu der Gruppe aufschließen und einen der beteiligten Pkw BMW zwecks Durchführung einer Kontrolle anhalten.

Der Führerschein des 30-jährigen Mannes aus Hameln wurde aufgrund des verbotenen Rennens beschlagnahmt.

Die weiteren Teilnehmenden flüchteten in Richtung Reherstraße und des Kernkraftwerks Grohnde.

Im Rahmen der Fahndung konnte jedoch kurze Zeit später ein Pkw BMW durch Polizeikräfte in unmittelbarer örtlicher Nähe angetroffen werden. Das Fahrzeug konnte den flüchtigen Pkw zugeordnet werden. Der 37-jährige Fahrer aus Emmerthal steht daher ebenfalls im Verdacht, an dem Rennen teilgenommen zu haben.

Die übrigen Teilnehmenden sind weiterhin flüchtig.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem verbotenen Rennen geben können. Insbesondere ein Rollerfahrer, welcher auf der B 424 in Höhe der Kreuzung der Ortschaft Tündern durch die Verursachenden womöglich gefährdet wurde, ist für die Polizei von besonderem Interesse. Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Rufnummer 05151/933-222 zu melden.

Bereits kurze Zeit später, gegen 00:00 Uhr, wurde ein Streifenwagen der Polizei Hameln auf die lauten Motorengeräusche einer Gruppe bestehend aus sechs Sportwagen aufmerksam, welche die Pyrmonter Straße (B1) in Hameln in Richtung Emmerthal befuhren (1x McLaren, 1x Lamborghini, 1x Audi, 2x Mercedes, 1x BMW).

Auch diese Fahrzeuge sollten durch Polizisten kontrolliert werden. Dazu folgten sie den Fahrzeugen, die ebenfalls mit stark überhöhter Geschwindigkeit und teilweise mit Überholmanövern auf der Gegenfahrbahn die B 83 in Richtung Emmerthal befuhren. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wurden teilweise um das Doppelte überschritten.

Sämtliche beteiligte Sportwagen konnten durch mehrere Streifenwagen eingeholt und kontrolliert werden.

Die Führerscheine der 22-41-jährigen Fahrzeugführer aus Hameln, Bad Pyrmont und dem Kreis Lippe wurden beschlagnahmt.

Verbotene Kraftfahrzeugrennen im öffentlichen Straßenverkehr stellen eine Form von stark risikobehaftetem Verhalten dar, welche die Gefahr von schweren Verkehrsunfällen mit schweren Folgen erhöht und werden konsequent strafrechtlich verfolgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell