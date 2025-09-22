Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Audi-Fahrer beschädigt Pkw und Grundstücksmauer und flüchtet - Zeugen gesucht

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Sonntag (21.09.2025) kam es gegen 21:25 Uhr in der Nährenbachstraße in Hessisch Oldendorf zu einem Unfall, bei dem ein 36-jähriger Mann einen Unfall verursachte, anschließend flüchtete und im weiteren Verlauf alkoholisiert angetroffen wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr der Mann aus Hessisch Oldendorf mit seinem Pkw Audi aus Richtung Fischbeck kommend in Richtung Höfingen. In der Nährenbachstraße übersah er einen am Straßenrand geparkten Pkw Mercedes und fuhr auf diesen auf. Sein Pkw wurde durch den Aufprall gegen eine gegenüberliegende Grundstücksmauer geschleudert, wodurch diese beschädigt wurde. Der Audi kam einige Meter weiter zum Stehen. Er wurde stark beschädigt.

Der 36-Jährige stieg nach dem Unfall aus seinem Fahrzeug aus und flüchtete fußläufig vom Unfallort. Polizisten nahmen bei der Unfallaufnahme einen starken Geruch nach Alkohol aus dem verunfallten Pkw wahr.

Die Feuerwehr Hessisch Oldendorf unterstütze die Suche nach dem Unfallverursacher mit einer Drohne da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass dieser verletzt oder in hilfloser Lage war. Trotz der Suche durch Feuerwehr und Polizei nach dem Hessisch Oldendorfer konnte dieser zunächst nicht aufgefunden werden. Ein Zeuge meldete gegen 00:00 Uhr den verletzten Flüchtigen in Fischbeck. Dort konnte dieser von Polizeikräften angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von unter einem Promille. Zur Feststellung einer Alkoholisierung zur Unfallzeit, wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter der Telefonnummer 05152/ 69872-0 zu melden.

