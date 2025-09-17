Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: "Sicherheit erfahren": Freie Plätze für die Thementour am 22.09.2025

Bad Pyrmont (ots)

Bereits im letzten Jahr hat die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden die neue Thementour "Sicherheit erfahren" erfolgreich durchgeführt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5771469).

Für den 22.09.2025 gibt es nun noch freie Plätze. Diesmal führt die Tour durch Bad Pyrmont. Beginn ist um 14:00 Uhr am "STADT:RAUM", Rathausstraße 1 in Bad Pyrmont. Das Ende ist gegen 17:00 Uhr geplant.

Bei der Thementour macht u.a. Simone Kalmbach, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, auf für Radfahrende besonders schwierige Stellen aufmerksam und gibt Hilfestellung, wie man sich dort am besten verhalten kann.

Interessierte werden gebeten, ein eigenes Rad mitzubringen.

Die Planung und Durchführung der Aktion wird durch den Senioren- und Pflegestützpunkt Hameln-Pyrmont tatkräftig unterstützt. Interessierte können sich unter 05151/202-3481 oder 05151/202-3496 anmelden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell