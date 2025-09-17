Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Traumberuf Polizist? Informationsabende für Interessierte

Hameln/Holzminden (ots)

Polizistinnen und Polizisten sorgen 365 Tage im Jahr - rund um die Uhr - für Sicherheit. Ob im Einsatz- und Streifendienst, ermittelndem Bereich, in den spezialisierten Bereichen, auf dem Pferd oder mit dem Hund. Zu Wasser, auf dem Land oder in der Luft. Die Polizei Niedersachsen bietet Dir eine Vielzahl an Aufstiegs- und Spezialisierungsmöglichkeiten, um Deine Karriere zu gestallten.

Du möchtest mehr über das Studium, die Einstellungsvoraussetzungen, die Bewerbung und das Auswahlverfahren wissen?

Dann freuen wir uns Dich am Mittwoch, 08.10.2025, um 18:00 bis 21:00 Uhr in den Standorten Hameln und Holzminden begrüßen zu dürfen. Erfahrene Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie Studierende der Polizeiakademie beantworten Dir gern alle Fragen zum Polizeiberuf und stellen Dir die Dienststelle und unsere Ausrüstung vor.

Für interessierte Eltern bieten wir am Dienstag, 07.10.2025, um 19:00 Uhr einen Elternabend an, um sich persönlich bei uns zu informieren.

Wir freuen uns auf alle Teilnehmenden!

Anmeldungen bitte an: nachwuchsgewinnung@pi-hm.polizei.niedersachsen.de oder über den QR-Code in der beigefügten Grafik.

Wir bitten bei der Anmeldung "den Standort" (Hameln o. Holzminden) und als Stichwort "Schüler" o. "Elternabend" anzugeben.

