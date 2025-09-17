PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Traumberuf Polizist? Informationsabende für Interessierte

POL-HM: Traumberuf Polizist? Informationsabende für Interessierte
  • Bild-Infos
  • Download

Hameln/Holzminden (ots)

Polizistinnen und Polizisten sorgen 365 Tage im Jahr - rund um die Uhr - für Sicherheit. Ob im Einsatz- und Streifendienst, ermittelndem Bereich, in den spezialisierten Bereichen, auf dem Pferd oder mit dem Hund. Zu Wasser, auf dem Land oder in der Luft. Die Polizei Niedersachsen bietet Dir eine Vielzahl an Aufstiegs- und Spezialisierungsmöglichkeiten, um Deine Karriere zu gestallten.

Du möchtest mehr über das Studium, die Einstellungsvoraussetzungen, die Bewerbung und das Auswahlverfahren wissen?

Dann freuen wir uns Dich am Mittwoch, 08.10.2025, um 18:00 bis 21:00 Uhr in den Standorten Hameln und Holzminden begrüßen zu dürfen. Erfahrene Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie Studierende der Polizeiakademie beantworten Dir gern alle Fragen zum Polizeiberuf und stellen Dir die Dienststelle und unsere Ausrüstung vor.

Für interessierte Eltern bieten wir am Dienstag, 07.10.2025, um 19:00 Uhr einen Elternabend an, um sich persönlich bei uns zu informieren.

Wir freuen uns auf alle Teilnehmenden!

Anmeldungen bitte an: nachwuchsgewinnung@pi-hm.polizei.niedersachsen.de oder über den QR-Code in der beigefügten Grafik.

Wir bitten bei der Anmeldung "den Standort" (Hameln o. Holzminden) und als Stichwort "Schüler" o. "Elternabend" anzugeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren