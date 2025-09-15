Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Korrektur zu: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Bikes

Hessisch Oldendorf (ots)

Bei dem Zeugenaufruf vom 09.09.2025 zum Diebstahl eines E-Bikes (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6114088) ist ein Fehler unterlaufen.

Es handelt sich um ein mattiertes rotes E-Bike.

Ich bitte den Fehler zu entschuldigen.

