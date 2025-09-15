Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 24-Jährige kommt von Straße ab und wird schwer verletzt

Emmerthal (ots)

Am Samstag (13.09.2025) kam es auf der Bundesstraße 83 zwischen Ohr und Emmern zu einem Unfall, bei dem eine Frau in ihrem Pkw schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr die 24-Jährige gegen 11:25 Uhr die B83 aus Ohr kommend in Richtung Emmern. Beim Blick auf eine Fehlermeldung im Infotainmentsystem des Pkw BMW, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und kollidierte mit einem betonierten Abwasserdurchlass. Durch die dortige Feldzufahrt, wurde der Pkw hochgeschleudert und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die schwangere Frau wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße wurde zwischen 11:35 Uhr und 13:10 Uhr voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000,00EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell