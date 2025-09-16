PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Motorradkontrollen in der Rühler Schweiz: Verkehrssicherheitsmaßnahmen und Präventionsgespräche

Rühler Schweiz (ots)

Am Sonntag (14.09.2025) führten Beamte der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden auf dem Wanderparkplatz Pagenrücken in der Rühler Schweiz gezielte Motorradkontrollen durch. Ziel der Maßnahme war die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Sensibilisierung hinsichtlich Lärmbelästigung zum Nachteil der Anwohner in stark frequentierten Motorradregionen.

Trotz bewölkter und teils windiger Wetterbedingungen wurden insgesamt 56 Motorräder einer ganzheitlichen Kontrolle unterzogen. Dabei wurden 13 Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Bei diesen handelte es sich weitestgehend um geringfügige Verstöße wie z.B. einen vergessenen Fahrzeugschein. In einem Fall war die Betriebserlaubnis des Motorrads erloschen.

Ein in die Kontrollmaßnahme eingebundenes Präventionsteam führte konstruktive Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern. Bei einem Kaffee wurden die Motorradfahrer auf die Bedeutung regelkonformen Fahrverhaltens hingewiesen und das Bewusstsein für die Auswirkungen von Motorradlärm geschärft. Die Kontrollen und Gespräche stießen bei den Kontrollierten auf positive Resonanz.

Besonderes Augenmerk legten die Einsatzkräfte auf die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, insbesondere auf technische Zustände, zulässige Umbauten und die Einhaltung der Geräuschgrenzwerte. In 9 Fällen wurde eine Schallpegelmessung durchgeführt. Hierbei wurden keine Verstöße festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

