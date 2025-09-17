Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr: Landereiter ausgegraben

Halle/ OT Bremke (ots)

Zwischen Sonntag, dem 31.08.2025, und Freitag, dem 05.09.2025, kam es auf dem Segelflugplatz im Friedrich-Lehnhoff-Weg in Halle, OT Bremke, zu einem gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr. Die Polizei sucht Zeugen.

In dem genannten Zeitraum gruben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere sogenannte ca. 1 Meter große "Landereiter" aus. Hierbei handelt es sich um Betonblöcke mit weiß-roter Markierung, die zur Orientierung, Navigation und Koordination von Flugzeugen dienen, um die Sicherheit und Effizienz des Betriebs zu gewähren. Sie informieren Piloten u.a. über den richtigen Rollweg und die erlaubte Landezone. Zudem kennzeichnen sie Gefahrenbereiche oder Bereiche, die für bestimmte Fahrzeuge nicht geeignet sind.

Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter zur Tatausführung eine Arbeitsmaschine (z.B. Bagger oder Radlader) genutzt haben.

Bei der Tat entstand ein Schaden von ca. 5000EUR.

Zeugen, die im genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

