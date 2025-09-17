Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zigarettenautomat gesprengt: Täter flüchten

Stadtoldendorf (ots)

Am Montag (16.09.2025) sprengten bislang unbekannte Täter gegen 03:50 Uhr im Mardieksweg in Stadtoldendorf einen Zigarettenautomaten. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, führten die Täter eine Explosion an dem Automaten herbei und entwendeten Zigaretten. Anschließend flüchtete eine Person auf dem Mardieksweg in Richtung Innenstadt, eine zweite Person flüchtete zu Fuß über die Straße "Am Rodekamp".

Ein Zeuge verständigte die Polizei. Eine sofortige Fahndung führte nicht mehr zum Antreffen der Personen.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

- 2x männlich - circa 20-28 Jahre alt - circa 1,70-1,80 cm groß - sprachen Hochdeutsch - eine Person dunkel gekleidet - eine Person bekleidet mit einer dunklen Hose und hellem Oberteil

Die beiden Männer trugen möglicherweise jeweils eine Tasche oder einen Rucksack bei sich.

Der Automat wurde bei der Explosion stark beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die relevante Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell