Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Weiterer Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Stadtoldendorf (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) sprengten bislang unbekannte Täter gegen 02:45 Uhr in der Burgtorstraße in Stadtoldendorf einen Zigarettenautomaten. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen führten die Täter eine Explosion an dem Automaten herbei und entwendeten Zigaretten sowie Bargeld. Anschließend flüchteten die Personen fußläufig in Richtung Innenstadt.

Ein Zeuge beobachtete die Tat, verständigte die Polizei und filmte die Täter während der Ausführung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Laut Zeugenaussage waren die Täter dunkel gekleidet.

Der Automat wurde bei der Explosion stark beschädigt. Die konkrete Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Bereits am 16.09.2025, gegen 03:50 Uhr, kam es im Mardieksweg in Stadtoldendorf zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten durch unbekannte Täter.

Von einem Tatzusammenhang ist nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund des unmittelbaren örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs auszugehen.

Link zu der Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6119765

Zeugen, die relevante Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: leon.koch@polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

