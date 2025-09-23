Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: ROADPOL Safety Days in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Hameln (ots)

Im Rahmen des europaweiten Polizei-Netzwerkes ROADPOL fanden im Zeitraum von Montag (16.09.2025) bis Sonntag (22.09.2025) die "ROADPOL Safety Days" statt, an welchen sich auch die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden beteiligte.

In diesem Aktionszeitraum sollen die Verkehrsteilnehmenden durch Kontroll- und Präventionsmaßnahmen besonders aufgefordert werden, ihr Verhalten zu reflektieren, um Gefahren im Straßenverkehr zu reduzieren und somit das Niveau der Verkehrssicherheit zu eigenen Gunsten und für Dritte weiter zu erhöhen.

Am Dienstag (16.09.2025) wurde in Hameln die Veranstaltung "Fit im Auto" durchgeführt. Dieses Fahrtraining richtete sich speziell an Seniorinnen und Senioren ab etwa 65 Jahren. Ziel war es, die Fahrkompetenz zu erhalten und durch praktische Übungen zu stärken.

Am Donnerstag (18.09.2025) wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierzu wurde an der B 64 in Höhe Bevern eine Geschwindigkeitsmessstelle eingerichtet. Insgesamt wurden 50 Fahrzeuge gemessen. Zehn Fahrzeugführende überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Bei der höchsten Überschreitung handelte es sich um einen 30-jährigen Autofahrer aus Dassel. Dieser befuhr die B 64 mit seinem Mercedes bei erlaubten 100-km/h mit 152 km/h. Dem Fahrer droht ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Zeitgleich führten Kräfte der Kreispolizeibehörde Höxter Verkehrskontrollen an mehreren stationären Kontrollstellen im eigenen Zuständigkeitsbereich durch, eine davon an der B 64 bei Höxter.

In der Nacht von Freitag (19.09.2025) auf Samstag (20.09.2025) stellten die Besatzungen von zivilen Streifenwagenbesatzungen insgesamt zwei verbotene Kraftfahrzeugrennen mit jeweils mehreren beteiligten Pkw im Bereich Emmerthal fest.

Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wurden durch die Teilnehmer teilweise um das Doppelte überschritten.

Insgesamt acht Personen wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen mit ihren Fahrzeugen gestellt.

Sieben Führerscheine wurden beschlagnahmt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6122923).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell