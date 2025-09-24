Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Frontalzusammenstoß: Pkw kollidiert mit Lkw

Emmerthal (ots)

Am Dienstag (23.09.2025) kam es gegen 17:30 Uhr auf der Hagenohsener Straße in Emmerthal zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer frontal mit einem Lkw kollidierte.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr der 61 Jahre alte Fahrer eines Pkw Ford mit diesem die Landesstraße 424 von Tündern kommend in Richtung Hagenohsen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Bereich der dortigen Bahnunterführung mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw eines 39-Jährigen. Der Ford kam in einem angrenzenden Grünhang zum Stehen.

Der 61 Jahre alte Mann aus Hameln wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Fahrer des Lkw erlitt leichte Verletzungen. Beide Männer kamen für weitere Untersuchungen in Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge wurden teilweise stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Straße wurde für ca. 3 Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell