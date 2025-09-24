PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Frontalzusammenstoß: Pkw kollidiert mit Lkw

Emmerthal (ots)

Am Dienstag (23.09.2025) kam es gegen 17:30 Uhr auf der Hagenohsener Straße in Emmerthal zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer frontal mit einem Lkw kollidierte.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr der 61 Jahre alte Fahrer eines Pkw Ford mit diesem die Landesstraße 424 von Tündern kommend in Richtung Hagenohsen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Bereich der dortigen Bahnunterführung mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw eines 39-Jährigen. Der Ford kam in einem angrenzenden Grünhang zum Stehen.

Der 61 Jahre alte Mann aus Hameln wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Fahrer des Lkw erlitt leichte Verletzungen. Beide Männer kamen für weitere Untersuchungen in Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge wurden teilweise stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Straße wurde für ca. 3 Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 14:51

    POL-HM: Nach Auffinden von Leichenteilen: Polizeitaucher suchen erneut in Weser

    Hameln/ Ohr (ots) - Bereits am Freitag (04.07.2025) wurde im Bereich der Pfortmühle in Hameln ein skelettierter menschlicher Unterschenkel aufgefunden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6070070). Ein damals erfolgter Einsatz einer polizeilichen Tauchergruppe und eines Sonarbootes führte nicht zum Auffinden weiterer Leichenteile. Am Dienstag (19.08.2025) ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 11:15

    POL-HM: ROADPOL Safety Days in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

    Hameln (ots) - Im Rahmen des europaweiten Polizei-Netzwerkes ROADPOL fanden im Zeitraum von Montag (16.09.2025) bis Sonntag (22.09.2025) die "ROADPOL Safety Days" statt, an welchen sich auch die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden beteiligte. In diesem Aktionszeitraum sollen die Verkehrsteilnehmenden durch Kontroll- und Präventionsmaßnahmen besonders ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 15:45

    POL-HM: Zwei verbotene Kraftfahrzeugrennen in Emmerthal - Zeuge auf Roller gesucht

    Emmerthal (ots) - In der Nacht von Freitag (19.09.2025) auf Samstag (20.09.2025) stellten Kräfte der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden insgesamt zwei verbotene Kraftfahrzeugrennen mit jeweils mehreren beteiligten Pkw im Bereich Emmerthal fest. Gegen 23:14 Uhr wurde die Besatzung eines zivilen Funkstreifenwagens beim Befahren der L 424 Ohsener Landstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren