Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angriff auf SPD- Wahlkreisbüro

Apolda (ots)

Am 11.10.2025 kam es gegen 03:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung am SPD Wahlkreisbüro in der Goerdeler Straße in Apolda. Ein bisher unbekannter Täter schlug hier mittels einen Werkzeuges die Schaufensterscheiben ein und zerstörte zudem die Scheiben der Zugangstür. Weiterhin zündete der Täter auf der Straße vor dem Büro Feuerwerkskörper, welche jedoch nicht schadensursächlich waren. Anschließend verließ der Täter den Tatort fußläufig in Richtung Kaufland Apolda. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Apolda nach Zeugen, welche Hinweise auf Tat oder Täterschaft geben können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

