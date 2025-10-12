LPI-J: Einbruch in Pavillon am Stadion
Weimar (ots)
Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Freitag ein Fenster des Nordpavillons im Wimaria Stadion in der Florian-Geyer-Straße und gelangten ins Innere. Dort beschädigten sie ein weiteres Fenster und entwendeten Arbeitsutensilien. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell