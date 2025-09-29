LPI-SHL: E-Bike entwendet

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 31.03.2025 bis Sonntagabend in eine Garage in einem Garagenkomplex in der Straße "Am Schwarzen Wasser" in Suhl ein. Anschließend entwendete er ein oranges Pocketbike der Marke "Explorer" sowie einen Werkzeugwagen samt Inhalt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0253459/2025 bei der Polizei in Suhl zu ...

