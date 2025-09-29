LPI-SHL: E-Bike entwendet
Meiningen (ots)
Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 07.09.2025 bis Sonntagabend ein E-Bike der Marke "Cube" aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Spitalweg in Meiningen. Ein Schaden von ca. 4.000 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder Hinweise zum Verbleib des weißen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0253500/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
