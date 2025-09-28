LPI-SHL: Spiegel abgefahren
Zella-Mehlis (ots)
In der Rodebachstraße wurde am 27.09.2025 in der Zeit von 07.30 bis 15.00 Uhr der linke Seitenspiegel eines geparkten weißen VW Up beschädigt bzw. abgefahren. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro.
