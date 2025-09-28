PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgefahren

Zella-Mehlis (ots)

In der Rodebachstraße wurde am 27.09.2025 in der Zeit von 07.30 bis 15.00 Uhr der linke Seitenspiegel eines geparkten weißen VW Up beschädigt bzw. abgefahren. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

