LPI-SHL: Geldbörse geklaut
Suhl (ots)
In einem Discountermarkt in der Würzburger Straße entwendeten am 26.09.2025 zwischen 09.30 und 10.00 Uhr unbekannte Täter die Geldbörse einer 79-jährigen. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich auch verschiedene Zahlungsmittel in dieser.
