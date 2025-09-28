LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt
Suhl (ots)
Am 27.09.2025 wurde gegen 23.30 Uhr ein 35jähriger in der Meininger Straße festgestellt, welcher seinen BMW unter Alkoholeinfluss führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille.
