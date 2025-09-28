LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt

Bad Salzungen (ots) - Zu einer Bedrohung kam es am Abend des 27.05.2025 gegen 20:20 Uhr in der Wohnung eines Paares in der Martin-Luther-Straße in Bad Salzungen. Durch den weiblichen Part wurde der Täter als Bekannter in die Wohnng gelassen. Als der männliche Part den Mann auf Grund Alkoholgenusses der Wohnung verweisen wollte, stellte dieser sich mit einem Messer bedrohlich in den Weg. Die herbei gerufene Polizei verwies den Täter der Wohnung und erteilte einen ...

