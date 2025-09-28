Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlägerei in der Meininger Innenstadt

Meiningen (ots)

Am 28.09.2025 gegen 04:00 Uhr ereignete sich in der Meininger Innenstadt, Anton-Ulrich-Straße, eine Schlägerei mit mehreren Personen. Aus bislang ungeklärten Umständen kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen. Im weiteren Verlauf beteilgten sich verschiedene Personengruppen an der körperlichen Auseinandersetzung, sodass ca. 20 Personen mit unterschiedlichen Tatbeteiligungen involviert waren. Zur Klärung des Sachverhaltes bzw. dessen Beendigung wurde die PI Schmalkalden-Meiningen durch die umliegenden Polizeidienststellen durch Einsatzkräfte unterstützt. Die Ermittlungen zu den Tatmotiven und näheren Umständen dauern an. Bis dato sind der Polizei keine schwerwiegenden körperlichen Verletzungen der beteiligten Personen bekannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung beitragen können werden gebeten, sich telefonsich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und Benennung des Aktenzeichens 0253181/2025 bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

