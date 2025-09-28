LPI-SHL: Ladendieb erwischt

Tiefenort (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen kam es am 27.09.2025 gegen Mittag auf der K 97A zwischen Tiefenort und Weißendiez. Der Führer eines Pkw musste nach eigenen Angaben einem Tier ausweichen. Aus diesem Grund kollidierte der Fahrer mit einem Strommast, welcher in der Folge zu Fall kam und die Fahrbahn versperrte. Die Feuerwehr und Mitarbeiter der TEAG konnten den Schaden beheben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr