LPI-SHL: Ladendieb erwischt

Geisa (ots)

Am 27.09.2025 wurden gegen 18.00 Uhr Mitarbeiter des tegut - Marktes in Geisa auf einen Ladendieb aufmerksam. Der 18 jährige nahm das Diebesgut im Wert von 14 EUR an sich und wollte den Kassenbereich verlassen ohne die Ware zu bezahlen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

