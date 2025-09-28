LPI-SHL: Ladendieb erwischt
Geisa (ots)
Am 27.09.2025 wurden gegen 18.00 Uhr Mitarbeiter des tegut - Marktes in Geisa auf einen Ladendieb aufmerksam. Der 18 jährige nahm das Diebesgut im Wert von 14 EUR an sich und wollte den Kassenbereich verlassen ohne die Ware zu bezahlen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.
