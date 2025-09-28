PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrügerische Anrufe im Raum Schmalkalden

Schmalkalden (ots)

Am 26.09.2025 wurde durch mehrere Bürgerinformationen der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen bekannt, dass erneut Betrüger versuchten, insbesondere ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Die Anrufer gaben gegenüber den Opfern an, dass sich Verwandte aufgrund polizeilicher Ermittlungshandlungen in einer prekären Situation befinden und durch Zahlung von mehreren tausend Euro diese rasch geklärt werden könne. Aufgrund der Aufmerksamkeit der angerufenen Bürger und dem Erkennen der Betrugsmasche, kam es glücklicherweise zu keinen finanziellen Schäden. Nochmals ergeht der dringende Hinweis seitens der Polizei niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen zu übergeben. Im Falle eines derartigen Anrufes ergeht der Rat, das Gespräch sofort zu beenden und die Polizei zu verständigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

