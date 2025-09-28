Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: selbstgebaute Sprengvorrichtung aufgefunden

Suhl (ots)

Am 26.09.2025 gegen 10:45 Uhr wurde in einem Wald nahe der Ortslage Eisfeld durch einen Spaziergänger ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden. Der Gegenstand hatte die Größe eines Überraschungsei und war mit Tape umwickelt. Weiterhin verfügte der Gegenstand über eine Zündschnur. Da nach Prüfung vor Ort nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich tatsächlich um eine selbstgebaute Sprengvorrichtung handelte, kam die technische Unterstützung (USBV) des LKA Thüringen zum Einsatz. Der Gegenstand wurde in der Folge sichergestellt und zur Delaborierung abtransportiert.

