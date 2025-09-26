Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht nach Spiegelklatscher

Wasungen (ots)

Ein Autofahrer fuhr bereits am 14.09.2025 gegen 17:45 Uhr auf der Straße "Untertor" in Wasungen aus Richtung Schwallungen kommend, als ihm in einer Kurve nahe des Ortsausgangsschildes der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Wohnmobils auf seiner Fahrspur entgegen kam. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch Sachschaden entstand. Ohne anzuhalten, setzte der Verursacher seine Fahrt mit dem Wohnmobil fort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0240474/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell