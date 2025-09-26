Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch ins Vereinsheim

Meiningen (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, 21:25 Uhr, bis Donnerstagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim im Maßfelder Weg in Meiningen. Sie öffneten mit Gewalt im Inneren mehrere Türen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Unbekannten entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld, eine Geldkarte und eine JBL Musikbox im Wert von ca. 450 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0250812/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell