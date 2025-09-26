PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vortest: positiv!

Schmalkalden (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Donnerstagvormittag einen 40-jährigen Autofahrer in der Renthofstraße in Schmalkalden. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme folgte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Polizisten bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

